 

টিভিতে আজকের খেলা সূচি

টেলিভিশনের পর্দায় আজ যেসব খেলা দেখবেন:

উদ্বোধনী অনুষ্ঠান   

বিকেল ৫–৩০ মি.

বিপিএল   

বিটিভি, গাজী টিভি, মাছরাঙা ও নিউজ ২৪

২য় টি–টোয়েন্টি

স্টার স্পোর্টস ১

ভারত–উইন্ডিজ

সন্ধ্যা ৭–৩০ মি.

ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ    

স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ২

অ্যাস্টন ভিলা–লেস্টার সিটি… বিস্তারিত

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Source: প্রথম আলো RSS


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