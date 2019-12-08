টিভিতে আজকের খেলা সূচি

টেলিভিশনের পর্দায় আজ যেসব খেলা দেখবেন:
উদ্বোধনী অনুষ্ঠান
বিকেল ৫–৩০ মি.
বিপিএল
বিটিভি, গাজী টিভি, মাছরাঙা ও নিউজ ২৪
২য় টি–টোয়েন্টি
স্টার স্পোর্টস ১
ভারত–উইন্ডিজ
সন্ধ্যা ৭–৩০ মি.
ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ
স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ২
অ্যাস্টন ভিলা–লেস্টার সিটি… বিস্তারিত
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Source: প্রথম আলো RSS
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