টিভিতে আজকের খেলা সূচি

টেলিভিশনের পর্দায় আজ যেসব খেলা দেখবেন:
১ম টেস্ট-৩য় দিন
গাজী টিভি, চ্যানেল নাইন, স্টার স্পোর্টস ১
বাংলাদেশ-ভারত
সকাল ১০টা
২য় টি-টোয়েন্টি
স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১
আফগানিস্তান-উইন্ডিজ
সন্ধ্যা ৭-৩০ মি.
ইউরো বাছাই
রাত ৮টা
সাইপ্রাস-স্কটল্যান্ড
সনি টেন ১
ইউরো বাছাই… বিস্তারিত
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Source: প্রথম আলো RSS
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