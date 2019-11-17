 

টিভিতে আজকের খেলা সূচি

টেলিভিশনের পর্দায় আজ যেসব খেলা দেখবেন:

১ম টেস্ট-৩য় দিন

গাজী টিভি,  চ্যানেল নাইন, স্টার  স্পোর্টস ১

বাংলাদেশ-ভারত

সকাল ১০টা

২য় টি-টোয়েন্টি

 স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১

আফগানিস্তান-উইন্ডিজ     

সন্ধ্যা ৭-৩০ মি.

ইউরো বাছাই

রাত ৮টা

সাইপ্রাস-স্কটল্যান্ড

সনি টেন ১

ইউরো বাছাই… বিস্তারিত

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Source: প্রথম আলো RSS


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