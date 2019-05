Dhaka : 11:31AM May 1, 2019

London : 06:31AM May 1, 2019

New York : 01:31AM May 1, 2019



Weather Forcast

Sylhet, bangladesh





Temperature: 0°C

Wind: Calm

Sunrise: 6:22 am GMT+6

Sunset: 7:19 pm GMT+6

Convert your countries money into Bangladesh taka.