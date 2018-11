রোহিঙ্গা সংকট সমাধানে স্থানীয়করণের প্রস্তাব বিশেষজ্ঞদের

জয়েন্ট ওয়ার্কিং গ্রুপ প্রত্যাবাসন শুরুর চেষ্টা করলেও রোহিঙ্গা এবং আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের আপত্তির কারণে তা শুরু হয়নি। মিয়ানমারে নিরাপদ পরিবেশ ও নাগরিকত্ব নিশ্চিত না হওয়া পর্যন্ত প্রত্যাবাসন অনেকটা অনিশ্চিত। এছাড়া আরও নানা কারণে রোহিঙ্গা সমস্যাটি দীর্ঘায়িত হতে পারে বলে ধারণা করছেন বিশেষজ্ঞরা। আর তা মাথায় রেখেই দীর্ঘমেয়াদী মানবিক সেবা দিতে সংশ্লিষ্ট সবার সমন্বিত প্রয়াস দরকার বলে অভিমত দিয়েছেন বিশেষজ্ঞরা।

Source: VOA News: বিষয়